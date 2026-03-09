¿Qué Pasó en Col. La Malinche Hoy? Muere Hombre a Bordo de Camión en Magdalena Contreras

Este lunes, 9 de marzo de 2026, un hombre murió a bordo de un camión de transporte público, en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la víctima de de 29 años de edad falleció luego de autolesionarse, a bordo de un camión de transporte público de la ruta 42, en el cruce de Luis Cabrera y Orquídea, en la colonia La Malinche de dicha alcaldía.

Efectivos de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, llegaron a atender la emergencia, luego de que fueron alertados de la situación.

Víctima sufría de esquizofrenia

Una mujer que acompañaba a la víctima informó a los oficiales que el joven sufría de esquizofrenia y se encontraba en tratamiento médico y al ir a bordo del camión sacó de su bolsa un cúter y se realizó cortes en ambas muñecas y en el cuello.

Paramédicos acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer por el joven que ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó acordonada por policías capitalinos, quienes dieron parte al agente del Ministerio Público que realizará las investigaciones del caso y los servicios periciales correspondientes.

