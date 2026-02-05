Metro CDMX ¿Qué Pasó en Estación Observatorio con Policía y Usuaria con Silla de Ruedas?

Una usuaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro denunció que sufrió, junto con su acompañante, una agresión por parte de una elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), asignada a las labores de vigilancia en la estación Observatorio. Te decimos qué pasó en la línea 1 del Metro.

Los hechos se registraron el pasado 1 de febrero, y de acuerdo a los videos que circulan en redes sociales, la elemento insulta a la mujer, quien graba el hecho asegurando que las están amedrentando, cuando solo pidió apoyo para pasar una silla de ruedas.

En el video se observa cómo se acercan otros elementos de la PBI, después la usuaria se sube al vagón del Metro y se va.

¿Qué pasó en la Estación Observatorio del Metro?

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México explicó en una tarjeta informativa que ese día, dos mujeres que traían una silla de ruedas se acercaron al torniquete, sin respetar la fila, por lo que la policía les pidió que se formaran para ingresar de manera correcta.

La dependencia agregó que esta indicación causó molestia a las dos mujeres, lo que provocó que las usuarias agredieran verbalmente a la mujer policía, quien insistió en que tenían que formarse para ingresar al andén.

Según la Secretaría, una de las mujeres comenzó a grabar a la policía y posteriormente, una de las mujeres pateó en dos ocasiones a las espinillas de la mujer policía y al tratar de detenerla, la otra mujer la golpeó por la espalda. Lo que motivó solicitar apoyo a otros compañeros.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana agregó que se dio parte al área de Asuntos Internos, donde se inició una carpeta administrativa para evaluar la acción de la mujer policía, aclarando que esa dependencia reprueba cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas y no tolerará ningún hecho contrario a los principios y códigos de la institución.

