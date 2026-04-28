¿Qué Pasó en el Monumento a la Revolución Hoy? Acuchillamiento Deja un Muerto

Un hecho de violencia con saldo de una persona muerta se registró la mañana de hoy, 28 de abril de 2026, en inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos qué pasó en la calle Ponciano Arriaga.

¿Qué pasó en el Monumento a la Revolución hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre murió luego de haber sido víctima de un supuesto acuchillamiento, registrado en la calle Ponciano Arriaga, a un costado del Monumento a la Revolución.

El cuerpo de la víctima quedó en la banqueta, cerca de la base de policías del Sector Ángel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según testigos, la víctima se peleó con una mujer y posteriormente, llegó el hombre que lo agredió y le ocasionó una lesión con un objeto punzocortante.

En la zona del asesinato de registró fuerte movilización policiaca, hasta donde también llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las primeras investigaciones.

Se reporta el hallazgo de un hombre muerto, aparentemente por acuchillamiento, en la calle Ponciano Arriaga, a un costado del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/WLyy3YeHf9 — NMás (@nmas) April 28, 2026

Noticia relacionada: ¿Está tu Alcaldía? Lista de Lugares Donde Subirá Más la Temperatura Hoy por Ola de Calor en CDMX

Detienen a una persona por acuchillamiento en colonia Tabacalera

Luego del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX (SSC) informó, en un comunicado, que en el lugar de los hechos fue detenido un sujeto, de 56 años de edad, quien presuntamente agredió con un objeto punzocortante a la víctima.

De acuerdo con los policías, recibieron el reporte de una riña y al llegar, observaron a un hombre tirado en la calle, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

Fueron los paramédicos quienes diagnosticaron a la víctima sin signos vitales, con una herida punzocortante en las costillas del lado derecho.

De inmediato, los policías acordonaron la zona y solicitaron la llegada de los servicios periciales correspondientes.

Mapa del Monumento a la Revolución

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT