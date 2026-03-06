¿Qué Pasó en Escuelas de la Colonia Roma Hoy? Evacuan 3 Primarias por Presunta Fuga de Gas

Este viernes, 6 de marzo de 2026, tres escuelas fueron evacuadas en la Colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), por una presunta fuga de gas.

Según los primeros reportes, alrededor de 600 alumnos fueron desalojados de manera preventiva por una presunta fuga de gas que fue reportada al 911, cerca de las primarias que se encuentran frente a la Glorieta de Cibeles, en dicha alcaldía.

Descartan fuga de gas

Bomberos capitalinos y elementos de Protección civil de la alcaldía llegaron al lugar para atender la emergencia; la situación ya está controlada y se descartó la fuga de gas.

Los padres fueron notificados de la situación a través de los chats de las escuelas y pudieron pasar por los menores, sin embargo, fue necesaria la identificación para llevarse a sus hijos.

Con información de N+