¿Qué Pasó Hoy, Sábado 11 de Octubre en la Estación Deportivo Oceanía de Línea B del Metro?

La tarde de hoy, sábado 11 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó sobre retrasos y operación lenta en la Línea B, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca, debido al retiro de uno de sus trenes para revisión técnica.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el organismo señaló: “Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará el servicio. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.

Metro anuncia retrasos en Línea B. Foto: Metro CDMX

El aviso generó inconformidad entre los usuarios que, a través de redes sociales, reportaron demoras de hasta 20 minutos para poder abordar un convoy, principalmente en estaciones como Deportivo Oceanía, Oceanía y Ricardo Flores Magón, donde se registró una alta concentración de pasajeros en los andenes.

Imágenes y videos muestran la gran afluencia

Varios usuarios compartieron imágenes y videos que muestran la gran afluencia dentro de los trenes y en las plataformas, mientras solicitaban mayor información sobre el restablecimiento del servicio.

Personal del Metro se mantiene en las estaciones afectadas para agilizar el flujo de personas y garantizar la seguridad de los pasajeros. Las autoridades reiteraron que las maniobras forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo que realiza el STC para garantizar la seguridad operativa de los trenes.

Se prevé que el servicio se normalice en las próximas horas, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus trayectos y considerar rutas alternas como la Línea 5 o el Metrobús, según su destino.

