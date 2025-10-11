Depresión Tropical Raymond: ¿A Qué Hora Hoy Tocará Tierra en Cabo San Lucas, Baja California Sur

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de que, en las próximas horas, la Depresión Tropical Raymond ingresará a tierra en la región sur de Baja California Sur.

En una tarjeta informativa, el SMN detalló que a las 09:00 horas de este sábado 11 de octubre, su centro se localizó a 170 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 24 km/h.

Su circulación ocasionará lluvias intensas en el centro y sur de Baja California Sur, centro y este de Sonora y el oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit, y fuertes en Baja California.

Generará también viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Habrá también oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 en el occidente de Baja California.

Depresión Tropical Raymond: ¿A qué hora tocará tierra?

De acuerdo con los pronósticos, después del mediodía y en el transcurso de la tarde se espera que el centro de Raymond este ingresando sobre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur.

Por lo anterior, señala que las precipitaciones generadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

