¿Qué Pasó en la Colonia Obrera Hoy? Encuentran Cuerpo de Hombre en Calle 20 de Noviembre

La mañana de este miércoles, 4 de febrero de 2026, fue hallado el cuerpo de un hombre en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

¿Que se sabe del caso?

Según los primeros reportes, se trata del cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años aproximadamente, quien permanece en calidad de desconocido; fue localizado a un costado de la puerta de una vivienda, en la calle Fernando de Alba y Ixtlilxóchitl, esquina con la diagonal 20 de Noviembre de dicha alcaldía.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudad (SSC), bomberos y paramédicos llegaron al lugar, sin embargo, la persona ya no tenía signos vitales.

La zona fue acordonada en espera del arribo de servicios periciales para determinar la causa exacta del deceso y para que el cuerpo sea trasladado al Servicio Médico Forense.

