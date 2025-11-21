¿Qué Pasó en la Línea 12 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio de Estación Atlalilco a Olivos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México suspendió la tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025 el servicio en un tramo de la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac.

Vía la red social X, el Metro capitalino informó a las 17:00 horas de este viernes que por el momento no se ofrece servicio de trenes de la estación Atlalilco a Olivos, en ambos sentidos.

¿Por qué no hay servicio de Atlalilco a Olivos?

Lo anterior, debido a que personal del Metro realiza una revisión al sistema eléctrico de dicha línea, por lo que el servicio se ofrece de manera provisional de:

La estación Olivos a Tláhuac

La Atlalilco a Mixcoac

Usuarios buscan otras alternativas de transporte

En redes sociales, usuarios del metro publicaron videos y fotos en las que reportaron grandes aglomeraciones afuera de las estaciones y en los andenes.

Otro grupo de cientos de usuarios buscaba en las afueras de la estación Atlalilco otras alternativas para llegar a sus destinos.

Debido a la aglomeración de usuarios afuera de las estaciones, los servicios alternativos como RTP y microbuses no se daban abasto para transportar a todos.

