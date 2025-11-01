¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy, Sábado 1 de Noviembre?

La tarde de este sábado 1 de noviembre, usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que va de Indios Verdes a Universidad, reportaron demoras significativas en el servicio.

A través de redes sociales, los pasajeros señalaron que los trenes avanzan con lentitud y que las esperas para abordar un convoy llegan hasta los 15 minutos en algunas estaciones.

“Llevo más de 15 minutos esperando en la 18 de marzo”, “¿por qué L3 va tan lento de estación en estación?”, “línea 3 dirección indios verdes lleva mucho tiempo parado”, “la línea 3 presenta alguna afectación”, “está muy lenta la línea 3”, son algunos de los mensajes expresados por los pasajeros en la red social de X.

Autoridades del Metro responden a usuarios

Ante las quejas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 3 presenta alta afluencia de usuarios, lo que ha ocasionado saturación en varios puntos del recorrido. El organismo aseguró que el personal operativo trabaja para agilizar la circulación de los trenes, especialmente desde las terminales, con el fin de reducir los tiempos de espera.

Asimismo, el Metro también pidió a los usuarios colaborar con medidas básicas que facilitan el flujo de personas, como permitir el libre cierre de puertas, dejar descender a los pasajeros antes de abordar y mantenerse detrás de la línea amarilla de seguridad.

Historias recomendadas: