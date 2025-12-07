¿Qué Pasó Hoy, Domingo 7 de Diciembre en la Autopista México-Puebla?

Este domingo 7 de diciembre de 2025, se reportó un choque múltiple en la autopista México-Puebla que provocó el cierre total de la circulación generando un caos vehicular en la zona. El siniestro fue reportado en el kilómetro 064+500, en el tramo con dirección hacia la ciudad de Puebla.

Según reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) la carambola involucró al menos tres unidades de gran tamaño: un tractocamión, un autobús de pasajeros y una camioneta particular.

Servicios de emergencia y cuerpos de rescate arribaron al lugar para atender el siniestro. Ambulancias y paramédicos prestan auxilio a los lesionados que viajaban en las unidades afectadas. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la presencia de pérdidas humanas hasta el momento, la magnitud de la colisión sugiere un saldo de heridos.

Carambola en la México-Puebla Deja Filas Kilométricas de Tráfico

Noticia relacionada: Aumento Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años 2026: ¿Cuánto Recibirían Beneficiarias Enero 2026?

El incidente ha provocado una fila kilométrica de vehículos varados, obligando a cientos de automovilistas a esperar pacientemente la reanudación del tránsito.

Se recomienda a los conductores que planean utilizar esta ruta tomar vías alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de CAPUFE hasta que la zona sea despejada.

Movilización el distribuidor vial “La Concordia” en autopista Puebla-México

Además del accidente múltiple en la México- Puebla hay una movilización relacionada con las motocicletas en casetas es una Manifestación Nacional convocada por la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura en incluye el Distribuidor Vial “La Concordia” en la autopista Puebla-México, alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México.

Video: Manifestación de Motociclistas Hoy: ¿Hay Bloqueo en la Caseta de Tlalpan?



Desde las 10 de la mañana los manifestantes exigen la reducción del 25% del cobro de peaje en casetas a motociclistas en apoyo una iniciativa que fue presentada ante la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre.

Lugares de concentración será en casetas, en múltiples puntos, incluyendo:

La caseta de Tlalpan (Autopista Cuernavaca-México, Alcaldía Tlalpan).

La caseta de la autopista Pachuca-México (Alcaldía Gustavo A. Madero).

El distribuidor vial “La Concordia” (Autopista Puebla-México, Alcaldía Iztapalapa).



La caseta de cobro Toluca-México (Autopista Marquesa-México, Alcaldía Cuajimalpa).

Se calcula un aforo de 500 personas y no se descarta que otras organizaciones del gremio automovilístico y transportista se sumen en apoyo a esta manifestación.

Historias relacionadas:

CH