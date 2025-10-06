¿Qué Pasó Hoy, Lunes 6 de Octubre en la Estación Hidalgo de Línea 3 del Metro?

La noche de este lunes 6 de octubre, usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron una alta afluencia y retrasos significativos en la Línea 3, especialmente en la estación Hidalgo en dirección a Indios Verdes.

A través de redes sociales, los pasajeros denunciaron la lenta operación de los trenes, señalando que los convoyes tardaban varios minutos en llegar y que la marcha era intermitente entre estaciones. Algunos internautas mencionaron que esperaron más de 10 minutos sin que pasara ningún tren en dirección a Universidad, mientras que otros afirmaron que el servicio hacia Indios Verdes se encontraba “en marcha lenta”.

Retiran tren para su revisión

Ante las quejas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó mediante su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que la circulación de los trenes ya se agilizaba tras el retiro de un tren para su revisión técnica.

“Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas y desciende del vagón antes de ingresar”, indicó el Metro CDMX en su comunicado.

El STC reiteró que las maniobras de revisión y retiro de trenes forman parte de los protocolos de seguridad para garantizar un servicio confiable a los millones de usuarios que diariamente utilizan la Línea 3, una de las más transitadas de la red.

