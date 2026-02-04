¿Qué Pasó Hoy, Miércoles 4 de Febrero, en la Línea 7 del Metro CDMX?

La tarde de este miércoles 4 de febrero se registró una fuerte afluencia de usuarios en la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, situación que generó molestias entre los pasajeros debido a los largos tiempos de espera para abordar un tren.

De acuerdo con usuarios, la espera en los andenes se prolongó hasta por 15 minutos sin que arribara alguna unidad, lo que provocó aglomeraciones, principalmente en estaciones como El Rosario y Mixcoac.

A través de redes sociales, pasajeros expresaron su inconformidad y solicitaron información sobre el estado del servicio. “¿Qué sucede en la Línea 7? 15 minutos esperando y nada”, “¿Sí hay servicio en la Línea 7? Está el andén lleno en Mixcoac” y “¿Qué está pasando con el servicio en la Línea 7?”, fueron algunos de los mensajes publicados en la red social X.

Ante la situación, autoridades del Metro informaron que se agilizó la circulación de los trenes en la Línea 7 luego del retiro de una unidad para su revisión. Asimismo, exhortaron a los usuarios a atender las indicaciones del personal del sistema y permitir el libre cierre de puertas para facilitar la operación y reducir los retrasos.

Nota relacionada: Marcha del Metro CDMX Hoy: Trabajadores Terminan Movilizaciones en el Zócalo; Así Fueron

¿Qué pasó en la Línea A del Metro?

La problemática no se limitó a la Línea 7. Durante la misma tarde, la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, también presentó una alta concentración de pasajeros en escaleras y andenes, donde los usuarios esperaban abordar alguno de los trenes disponibles.

En redes sociales, los pasajeros cuestionaron la operación del servicio con mensajes como: “¿Qué pasó con la Línea A, están cerrando?”, “¿Van a dar servicio en la Línea A?” y “¿Van a informar qué pasa en la Línea A?”.

Hasta el momento, el STC Metro no ha detallado las causas específicas de la alta afluencia en la Línea A; sin embargo, recomendó a los usuarios tomar previsiones.

Línea A del Metro. Foto: Metro CDMX

Historias recomendadas: