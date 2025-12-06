¿Qué Pasó Hoy, Sábado 6 de Diciembre en la Estación Niños Héroes de Línea 3 del Metro?

Durante la mañana de este sábado 6 de diciembre, usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México enfrentaron retrasos y aglomeraciones en la estación Niños Héroes, donde se reportó un incremento inusual en la afluencia de pasajeros.

Minutos antes de las 7:00 horas, varias personas señalaron en redes sociales que, pese a haber abordado un tren con normalidad, personal del Metro les pidió descender debido a una revisión necesaria en el convoy.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro explicó en un mensaje difundido en X que la maniobra respondió a una inspección de seguridad.

Revisan tren tras falla

El organismo aseguró que, una vez retirado el convoy para su revisión, se agilizó la circulación del resto de los trenes con el fin de normalizar el servicio lo antes posible.

Asimismo, el Metro exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal operativo y permitir el libre cierre de puertas para mantener la continuidad del servicio.

Aunque la circulación comenzó a mejorar con el paso de los minutos, las autoridades no detallaron el tipo de falla detectada ni el tiempo estimado de reincorporación del tren revisado.

