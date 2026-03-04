¿Qué Pasó con la Jornada Notarial 2026 en CDMX? Esto Dicen las Autoridades sobre la Fecha

La Ciudad de México cuenta con un programa que permite a sus ciudadanos disfrutar de beneficios para regularizar sus inmuebles y trámites, por lo que los capitalinos ya se preguntan cuándo inicia esta Jornada Notarial 2026 en CDMX. En N+ te adelantamos qué han dicho las autoridades sobre la fecha y facilidades que se activarán este año.

La Jornada Notarial se realiza en coordinación con el Colegio de Notarios de Ciudad de México, el Congreso capitalino y el Gobierno local, a través de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

Tal como ocurrió en años anteriores, este programa otorga reducciones en impuestos, derechos y honorarios notariales para la escrituración de inmuebles y trámites de sucesiones. Sin olvidar a aquellos ciudadanos que desean hacer su testamento.

Aunque este último trámite se puede realizar durante el Mes del Testamento, que tiene lugar durante septiembre, y en el cual el Gobierno de Ciudad de México ofrece descuentos de hasta el 66 por ciento.

¿Qué pasó con la Jornada Notarial 2026 en CDMX? Autoridades responden

Ahora bien, dado que la Jornada Notarial CDMX se realiza cada año, los capitalinos tienen dudas e incertidumbre sobre cuándo será la edición 2026. De hecho a través de redes sociales han expresado su preocupación porque no ha iniciado este periodo de condonaciones y reducciones en trámites, así como de asesoría gratuita.

Ante preguntas expresas de usuarios de redes sociales como X y Facebook, la Dirección General de Regularización Territorial de Ciudad de México (DGRT) ha aclarado por qué hasta este 4 de marzo no se ha publicado.

La DGRT asegura que: "nos encontramos en espera de la publicación en la Gaceta Oficial de la Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas y se condona o exime el pago de contribuciones y aprovechamientos en los programas de regularización territorial durante el ejercicio fiscal (vigente).

De modo que, según la DGRT, para poder dar a conocer las bases de la Jornada Notarial CDMX 2026 y expedir los talones de descuento, primero debe existir la publicación de la Resolución General en la Gaceta Oficial de Ciudad de México.

¿Qué se sabe de la fecha de inicio de la Jornada Notarial CDMX 2026?

Así que se prevé que sea durante las dos primeras semanas de marzo cuando se dé el proceso antes descrito y con esto inicie la Jornada Notarial 2026, según ha dado a conocer Adolfo Toxqui Gallardo, titular de la DGRT de Ciudad de México.

De modo que se activen las reducciones que van del 60 al 10 por ciento y estén disponibles los talones de descuento.

En N+ nos comunicamos con el Colegio de Notarios de Ciudad de México para obtener su versión sobre esta campaña, este organismo aseguró que están en espera de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) cumpla sus procesos, los contacte y dé a conocer las fechas de la Jornada Notarial CDMX 2026.

Hasta el momento, ni el Colegio de Notarios de Ciudad de México ni la Dirección General de Regularización Territorial han emitido información al respecto a través de sus páginas web oficiales o sus perfiles de redes sociales.

