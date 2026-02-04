¿Se Puede Sacar Cita para la CURP Biométrica por Internet? Paso a Paso para Hacer el Trámite

Es oficial, la CURP Biométrica ya es un documento de identificación en México y en N+ te explicamos si ya se pueden sacar citas por internet y cuáles son los pasos para hacerlo.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Clave Única de Registro a la Población que contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal disponible en formato físico y digital.

La Secretaría de Gobernación es la dependencia encargada de llevar a cabo acciones para integrar datos biométricos de las personas a la CURP Biométrica, previo consentimiento de los titulares.

En la Publicación del 16 de julio de 2025, el DOF, establece que los datos biométricos de las personas se vincularán con el Registro del Sistema Nacional de Salud, por lo que no sólo te explicamos cuáles son los requisitos para tramitarla, sino dónde se ubican los 8 módulos en CDMX para obtenerla.

Para todos aquellos que aún dudan sobre la relevancia de este documento oficial, ya explicamos qué dice el Gobierno de México a todas aquellas personas que no saben si tramitarla.

Video: ¿Dónde Sacar la CURP Biométrica? Lista de Módulos en la Ciudad de México

¿Se puede sacar cita para tramitar la CURP Biométrica?

Dado que se requiere del registro de tus datos biométricos, esta identificación oficial se tramita de forma presencial en el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), por lo que debes sacar una cita por internet y aquí te explicamos el paso a paso para hacerlo gratis.

Lo primero que debes hacer es entrar a la Página web de la RENAPO Elegir la opción "Registro de Datos Biométricos" En el calendario que arroja, seleccionar el día y hora en que podrías acudir a la cita Revisa la disponibilidad de citas En caso de hallar cita en la fecha seleccionada, deberás rellenar los campos de datos personales Aceptar los términos y condiciones Guardar la confirmación de cita, para acudir en la fecha y hora seleccionada

Dada la alta demanda, la página web de citas Renapo ha presentado intermitencia y fallas, por lo que vale la pena intentar en distintos momentos el proceso para registrar fecha y hora.

Historias Recomendadas ¿Si No Tengo CURP Biométrica Puedo Perder Mi Línea Celular? Esto Dicen Compañías Telefónicas

¿Qué otros trámites relacionados al CURP puedes hacer gratis en Internet?

En el Registro Nacional de la Población e Identidad (RENAPO) además de tramitar tu cita en alguno de los ocho módulos de Ciudad de México, que se ubican en distintas alcaldías, puedes hacer los siguientes trámites:

Certificar tu CURP

Consultar si tienes más de una CURP habilitada

Corregir datos de la CURP

Desactivar una CURP por defunción

Consultar e imprimir tu CURP

Video: ¿La CURP Biométrica Es Obligatoria? Así Puedes Tramitarla en México

¿Qué datos contendrá la nueva CURP Biométrica?

Tal como te dimos a conocer, esta nueva cédula de identidad contendrá entre los siguientes datos biométricos, que sean capturados el día de tu cita:

Huellas dactilares de ambas manos

Escaneo de iris

Fotografía digital

Firma electronica

Nombre

Género

Fecha y lugar de nacimiento

Historias Recomendadas