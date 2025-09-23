¿Que Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Humo en Estación Balderas
Usuarios del Metro reportan humo en la estación Balderas de la Línea 3
STC del metro de la Ciudad de México reportaron humo en la estación Hidalgo de la línea tres, con dirección a Universidad, debido a esta situación, hay retrasos en el servicio
La mañana de este martes, 23 de septiembre de 2025, se reportan afectaciones en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Indios Verdes a Universidad. Te decimos qué pasó en la estación Balderas.
Usuarios reportan humo es estación Balderas
De acuerdo con los primeros reportes, la marcha de toda la Línea 3 del Metro es lenta, debido a que hay revisión en zona de vías, luego de que usuario reportaron humo en la estación Balderas e Hidalgo.
Los retrasos en la Línea 3 provocaron que varios usuario salieran a buscar transporte alterno.
En los últimos días, se han registrado fallas en la misma línea que afecta a miles de usuarios.
