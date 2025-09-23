¿Que Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy? Usuarios Reportan Humo en Estación Balderas

La mañana de este martes, 23 de septiembre de 2025, se reportan afectaciones en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Indios Verdes a Universidad. Te decimos qué pasó en la estación Balderas.

Usuarios reportan humo es estación Balderas

De acuerdo con los primeros reportes, la marcha de toda la Línea 3 del Metro es lenta, debido a que hay revisión en zona de vías, luego de que usuario reportaron humo en la estación Balderas e Hidalgo.

Los retrasos en la Línea 3 provocaron que varios usuario salieran a buscar transporte alterno.

En los últimos días, se han registrado fallas en la misma línea que afecta a miles de usuarios.

Con información de N+

