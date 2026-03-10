¿Qué Pasó en Línea 7 del Metro Hoy? Reportan Humo, Largas Filas y Desalojan a Usuarios

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron afectaciones la tarde de este martes 10 de marzo en la Línea 7 del Metro que corre de El Rosario a Barranca del Muerto, particularmente en la estación Polanco del Metro.

A través de redes sociales, pasajeros compartieron videos e imágenes donde se observa la presencia de humo en los andenes y pasillos, así como largas filas de usuarios que intentaban salir o continuar su trayecto. Algunos testimonios señalan que, ante la situación, varias personas fueron desalojadas de trenes y áreas de la estación Polanco del Metro de la Ciudad de México como medida preventiva.

Debido a esta situación, miles de usuarios resultaron afectados durante la hora de mayor afluencia, lo que provocó saturación en los pasillos y retrasos en los tiempos de traslado.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la circulación de trenes en la Línea 7 se mantiene lenta debido a maniobras para retirar un tren que será revisado por personal técnico. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el organismo pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal operativo.

“Permite el libre cierre de puertas y deja descender del vagón antes de ingresar”, señaló el sistema en su mensaje dirigido a los pasajeros.

Línea 7 del Metro Hoy: Usuarios Reportan Retrasos y Estaciones Saturadas

Se normaliza servicio de Línea 7

Una hora más tarde, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que el servicio en la Línea 7 se normaliza de manera gradual, luego del retiro de una unidad para su revisión.

“El avance es constante. Personal del Sistema continúa apoyando en las estaciones para agilizar el servicio. Gracias por tu paciencia ante este evento”, añadió.

Reportan Avance Lento en Línea 3 del Metro

Sin embargo, la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México también registra complicaciones esta tarde. De acuerdo con autoridades del Metro, esta ruta presenta alta afluencia de pasajeros, lo que ha generado avance lento de los trenes.

Ante ello, el organismo indicó que se trabaja para agilizar la circulación y la salida de trenes desde las terminales, al tiempo que reiteró el llamado a los usuarios a respetar las indicaciones para facilitar la movilidad dentro del sistema de transporte.

