¿Qué Pasó en la Línea 7 del Metro CDMX Hoy? Suspenden Servicio por Este Motivo

La tarde de hoy, 12 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX suspendió de manera temporal el servicio en la Línea 7, en N+ te compartimos cuál fue el motivo.

Por medio de sus redes sociales oficiales del Metro CDMX detallaron que la suspensión fue por las labores para rescatar a una persona, que presuntamente se arrojó a las vías. A las 13:17 horas informaron que la circulación de los trenes fue restablecida y que en todas las estaciones de la Línea 7 ya hay servicio.

A pesar del anuncio oficial, pasajeros señalaron en redes sociales que los trenes continuaban detenidos en varios puntos del trayecto. Entre ellos, un usuario identificado como @Atticus_321 reportó haber permanecido más de 20 minutos sin avance en la estación Auditorio. Un caso similar compartió @AmbrizFercho, quien afirmó que su tren quedó detenido en Aquiles Serdán.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 12, 2025

¿En dónde ocurrió el incidente?

El incidente ocurrió en la estación Tacuba, de la Línea 7, también conocida como "Línea naranja", punto de transbordo entre dos líneas del sistema, donde el personal de emergencias del Metro acudió para apoyar en los trabajos de rescate.

La mujer que cayó a las vías tienes aproximadamente más de 30 años, de acuerdo con el reporte de N+, fue rescatada con vida. Durante los trabajos de emergencias, el Metro pidió a las personas tomar previsiones ante retrasos.

Historias recomendadas:

FBPT