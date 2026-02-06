Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Línea A del Metro Hoy? Esto Afectó el Servicio en Los Reyes-La Paz

¿Qué Pasó en la Línea A del Metro Hoy? Esto Afectó el Servicio en Los Reyes-La Paz

Esto es lo que pasó en la Línea A del Metro hoy, 6 de febrero de 2026

Línea A del Metro

Línea A del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este viernes, 6 de febrero de 2026, la Línea A de la Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó interrupciones en el servicio, que corre de Pantitlán a La Paz.

Mediante redes sociales, el Metro informó que el servicio fue suspendido en el tramo Los Reyes–La Paz en ambos sentidos, sin embargo, hubo servicio parcial de Pantitlán a Santa Marta.

Luego de la revisión al sistema eléctrico en la Línea A, se reanudó la operación en su totalidad.

Metro CDMX
