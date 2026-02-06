¿Qué Pasó en la Línea A del Metro Hoy? Esto Afectó el Servicio en Los Reyes-La Paz
Esto es lo que pasó en la Línea A del Metro hoy, 6 de febrero de 2026
Este viernes, 6 de febrero de 2026, la Línea A de la Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó interrupciones en el servicio, que corre de Pantitlán a La Paz.
Mediante redes sociales, el Metro informó que el servicio fue suspendido en el tramo Los Reyes–La Paz en ambos sentidos, sin embargo, hubo servicio parcial de Pantitlán a Santa Marta.
#AvisoMetro:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 6, 2026
Se realiza revisión al sistema eléctrico en la Línea A, por lo que el servicio opera de Pantitlán a Santa Marta, en ambos sentidos.
No hay servicio en el tramo Los Reyes–La Paz.
Técnicos del Sistema se encuentran laborando para reanudar la operación en su totalidad…
Luego de la revisión al sistema eléctrico en la Línea A, se reanudó la operación en su totalidad.
