Disparan a Comensal de Marisquería en la Roma y Roban Reloj de Alta Gama en Otro Restaurante

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre dos hechos violentos registrados en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detienen a tres personas tras robo de reloj y cadena de alta gama

Policías de la SSC detuvieron a tres personas extranjeras que presuntamente participaron en el robo de objetos de alta gama a un comensal de un restaurante en la colonia Roma Norte.

El primer asalto ocurrió en las inmediaciones de un restaurante en la calle Coahuila, donde los agresores despojaron a un hombre de un reloj y una cadena de alta gama. Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro identificaron a través de las cámaras de videovigilancia un vehículo color blanco en el que viajaban los probables responsables.

Video: Investigan Asalto a Comercio en la Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Los mismos sujetos presuntamente asaltaron después a una mujer de 27 años en la calle Ámsterdam, entre Teotihuacán y México, en la colonia Hipódromo Condesa. La víctima reportó que los tripulantes de un automóvil blanco y una motocicleta gris la interceptaron y, tras amagarla con una pistola, la despojaron de dinero en efectivo.

Captura en coordinación con monitoreo del C2

Los oficiales se coordinaron con los monitoristas del C2 Centro y dieron seguimiento en tiempo real de los vehículos. Los sospechosos fueron ubicados y detenidos sobre la avenida México, donde los policías les cerraron el paso.

Durante una revisión preventiva, les aseguraron una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo que la mujer reconoció como de su propiedad. Al verificar los datos del automóvil, se confirmó que era el mismo utilizado en el robo de la colonia Roma Norte.

Los detenidos son dos hombres de 31 y 21 años, que dijeron ser ciudadanos venezolanos, y una mujer de 34 años, de nacionalidad peruana. Los tres fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, la motocicleta y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Ataque armado contra comensal en "La Perla"

En un hecho separado, personal de la SSC atendió un reporte de disparos en un restaurante localizado en la calle Puebla y su cruce con Doctor Lavista.

Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron a uno de los clientes del establecimiento y realizaron disparos de manera directa contra él. Los agresores huyeron del sitio inmediatamente después del ataque.

Los acompañantes del lesionado lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

Los uniformados mantienen custodia en el lugar para las indagatorias en conjunto con el agente del Ministerio Público. Las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables.

Historias recomendadas:

CT