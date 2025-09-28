Este domingo 28 de septiembre, policías del sistema Colectivo Metro detuvieron a un hombre acusado por abuso sexual agravado dentro de la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, dirección Tasqueña.

En una tarjeta informativa, se indicó que el hombre fue identificado como José Luis “N”, 44 años y presentado ante la Fiscalía capitalina donde permanece detenido.