¿Qué Pasó en la Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro Hoy, Domingo 28 de Septiembre?
Policías bancarios detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado en dicha estación
Este domingo 28 de septiembre, policías del sistema Colectivo Metro detuvieron a un hombre acusado por abuso sexual agravado dentro de la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, dirección Tasqueña.
En una tarjeta informativa, se indicó que el hombre fue identificado como José Luis “N”, 44 años y presentado ante la Fiscalía capitalina donde permanece detenido.
Informo que en la estación Zócalo (vía 1, dirección Tasqueña), fue asegurado un masculino identificado como José Luis “N”, 44 años, por abuso sexual agravado.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 28, 2025
El presunto responsable fue presentado ante la Fiscalía de la CDMX, donde permanece detenido.
