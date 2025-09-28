Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro Hoy, Domingo 28 de Septiembre?

¿Qué Pasó en la Estación Zócalo de la Línea 2 del Metro Hoy, Domingo 28 de Septiembre?

Policías bancarios detuvieron a un hombre por abuso sexual agravado en dicha estación

¿Qué pasó en la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro? . Foto: @AdrianRubalcava

Este domingo 28 de septiembre, policías del sistema Colectivo Metro detuvieron a un hombre acusado por abuso sexual agravado dentro de la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro, dirección Tasqueña. 

En una tarjeta informativa, se indicó que el hombre fue identificado como José Luis “N”, 44 años y presentado ante la Fiscalía capitalina donde permanece detenido.  

 

Última Hora
