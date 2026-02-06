Caos en la México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó y Cuánto Tiempo Estarán Cerrados Carriles a CDMX?

La autopista México-Pachuca hoy 6 de febrero presenta caos vial y filas kilométricas de vehículos con dirección a Indios Verdes, por lo que debes tomar tus precauciones.

De acuerdo con los primeros reportes, la intensa carga vehicular se debe a un accidente en inmediaciones del monumento conocido como “El vigilante”, donde una persona falleció.

Los servicios de emergencia fueron alertados por un motociclista que permanecía inconsciente en el pavimento luego de que un auto particular “lo aventara”. Debido al fuerte golpe, el biker salió proyectado y golpeó directamente el muro de contención que divide los carriles.

Al lugar llegaron de inmediato, elementos de la Policía Estatal, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales; su muerte fue prácticamente al instante.

¿A qué hora se normalizará el tránsito en la autopista México-Pachuca?

Luego de confirmarse el fallecimiento del motociclista, quien contaba con todo el equipo de protección, la zona fue acordonada con patrullas para esperar la llegada de los servicios periciales.

Los testigos indicaron a las autoridades que el presunto responsable que manejaba un vehículo color gris se encontraba adelante, por lo que se acercaron a él para evitar que huyera de la zona.

Debido a estos acordonamientos en los carriles centrales de la autopista México-Pachuca, se generó tráfico, el cual se intensificó conforme avanzó la tarde.

Lo anterior, porque aunque ya se realizó el informe y se pide la presencia del Servicio Médico Forense (Semefo), las unidades no pueden llegar con rapidez debido al caos vial que se ha generado.

Tampoco pueden retirar las unidades siniestradas, ya que los agentes de seguro están atrapados en el tráfico. Por está razón, las autoridades indicaron que el caos en la México-Pachuca persistirá hasta que se realicen las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo y el retiro de las unidades involucradas.

