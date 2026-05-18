¿Qué Pasó Hoy en Estación Pantitlán de Línea A del Metro, CDMX? Reportan Alta Afluencia

La tarde de este lunes 18 de mayo de 2026, los usuarios del Metro de la CDMX reportaron alta afluencia en la estación Pantitlán de Línea A, al compartir imágenes de los andenes e instalaciones con decenas de personas.

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Quejas de usuarios en la estación Pantitlán de la Líneas A, del Metro CDMX, Foto: X @NormaVzquez1

Metro CDMX confirma alta afluencia en la Línea A

Al respecto, las autoridades confirmaron en redes sociales que se presentó alta afluencia en Línea A, y aseguraron que "se agiliza la circulación de los trenes". Así lo mencionaron:

Buena tarde. Se presenta alta afluencia en Línea A, se agiliza la circulación de los trenes.

Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 18, 2026

"Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón".

Por qué hay saturación de la Línea A en la estación Pantitlán?

La Línea A del Metro de la CDMX en la estación Pantitlán es reconocida en redes sociales y por los usuarios por la saturación en horas pico, al ser un embudo de conexión entre el Estado de México y la capital.

Además es la terminal donde confluyen cuatro líneas (1, 5, 9 y A), y recibe un flujo masivo de trabajadores y estudiantes del oriente del Valle de México.

Razones de la saturación en Línea A en Pantitlán

Punto de transbordo masivo

Cientos de pasajeros provienen de municipios del Edomex como La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca.

Frecuencia de trenes

La frecuencia de los convoyes suele ser insuficiente para la demanda actual, generando esperas prolongadas en los andenes.

Dosificación de usuarios

Los policías y el personal del Metro CDMX implementan cierres parciales en las rejas de acceso y pasillos. Esto detiene el paso hacia los andenes para evitar accidentes por sobrecupo en las vías.

Averías mecánicas y eléctricas

Son comunes los problemas de energía eléctrica o fallas en el cierre de puertas de los trenes viejos, lo que interrumpe la circulación.

Clima vuelve vulnerable el servicio

En época de lluvias, la zona de la Calzada Ignacio Zaragoza sufre inundaciones recurrentes que alteran la velocidad de los trenes o suspenden tramos completos, que colapsan Pantitlán.

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Con información de N+

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