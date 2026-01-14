Atacan a Balazos a Dos Agentes de Investigación Cerca de Paradero del Rosario, en Azcapotzalco.

Dos policías de investigación fueron atacados a balazos cerca del paradero de El Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco, la noche de este miércoles 14 de enero, lo que dejó a uno de los elementos con heridas graves.

Se trata de dos elementos, un hombre y una mujer, quienes fueron agredidos por personas no identificadas hasta el momento. Ella fue trasladada de urgencia al Hospital Rubén Leñero, debido a que sufrió lesiones severas por impactos de arma de fuego.

Al sitio se movilizaron más agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes realizan una búsqueda para dar con los responsables del ataque.

Información en desarrollo...