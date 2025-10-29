¿Qué Pasó en Periférico Norte Hoy? Reporte de Tráfico y Cierres este 29 de Octubre 2025

Si vas a transitar por Periférico Norte este miércoles, 29 de octubre de 2025, es importante que sepas cómo está el tráfico en la zona, debido a las protestas hoy en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Cabe recordar que hoy Comerciantes y Transportistas Unidos protestan en varios puntos del Valle de México, entre ellos:

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Querétaro.

Cuautitlán Izcalli, a la altura de Aurrera Koblenz.

Tlalnepantla, a la altura Plaza Sentura.

Caseta México-Puebla.

Caseta México-Toluca.

Avenida “López Portillo”, a la altura de Soriana Híper Coacalco.

¿Cómo está la circulación en Periférico Norte hoy?

Este miércoles, hay afectación vial en Periférico Norte, debido a que un grupo de choferes de grúas se concentra frente a Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex); están a la espera de sus compañeros que proceden de la México-Querétaro, para dirigirse a Palacio Nacional.

En otro tramo de la autopista México-Querétaro se concentraron transportistas, a la altura de la zona conocida como la Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Los inconformes avanzan en caravana en dirección a la Ciudad de México, kilómetros más adelante, sobre el Periférico Norte, a la altura del municipio de Naucalpan, los espera un grupo de operadores de combis, taxis y grúas.



Los manifestantes exigen un alto inmediato a la fabricación de delitos y a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos presuntamente por la Fiscalía del Estado de México, en contra de integrantes de los sectores productivos, ya que dichas acciones vulneran sus derechos, la seguridad jurídica y el bienestar de sus familias.

