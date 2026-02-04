Policías de CDMX Salvan a Bebé de Morir Atragantada: Esto Pasó en Six Flags

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), salvaron a una bebé de morir atragantada, en el parque temático Six Flags, en la alcaldía Tlalpan.

Los policías atendieron a una mujer quien refirió que su hija de un mes de nacida presentaba dificultades para respirar, al momento de ser lactada.

De inmediato, los uniformados cargaron a la pequeña y trataron de tranquilizar a la madre, además basados en sus conocimientos de primeros auxilios y capacitaciones para atender emergencias, le brindaron los primeros auxilios a la bebé.

Policías aplican maniobra de Heimlich

Luego de realizar la maniobra de Heimlich para liberar la vía aérea, los oficiales escucharon el llanto de la menor y observaron que comenzó a respirar nuevamente, por ello la mantuvieron en observación y en sus brazos para vigilarla.

Posteriormente, arribó personal médico del parque, quien tras realizar la valoración correspondiente diagnosticó obstrucción parcial de la vía aérea, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

Una vez más tranquila y luego de recibir algunos consejos, la mujer agradeció el apoyo brindado por los efectivos policiales, y se retiró del lugar por sus medios.

Con información de N+

