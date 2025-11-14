Reeligen a Rafael Guerra Álvarez Como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

El magistrado Rafael Guerra Álvarez fue reelegido este viernes, 14 de noviembre de 2025, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México (TSJCDMX) para un segundo periodo.

Durante la sesión, que fue pública, cinco magistrados manifestaron su deseo de contender por el puesto, mismo que fue sometido a votación en el pleno.

Las y los magistrados que se postularon fueron:

Magistrada Celia Marín Sasaki Magistrado Arturo Eduardo García Salcedo Magistrado Ramón Alejandro Sentíes Carriles Magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez Magistrado Rafael Guerra Álvarez

Con 60 votos a favor, el magistrado Guerra Álvarez fue reelegido para el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.

¿Qué es el TSJCDMX y de qué se encarga?

El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México es el órgano del poder judicial de la capital encargado de administrar e impartir justicia en el fuero común.

También se encarga de garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y protege los derechos de los ciudadanos.

