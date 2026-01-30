Este viernes 30 de enero de 2026, el Refugio Franciscano recuperó el predio ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

El inmueble se localiza en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en dicha alcaldía.

Pasadas las 12:20 horas de hoy, se hizo la entrega de manera voluntaria del predio; una persona que se encontraba al interior del lugar dejó abierta la puerta del albergue y así la Asociación Franciscana ingresó a las instalaciones.

Se llevó a cabo la entrega voluntaria del predio del Refugio Franciscano y se realizó un recorrido para ver las condiciones en las que se encontraba el lugar.



Aparentemente, el Refugio Franciscano estuvo abandonado durante todo el litigio; fue desalojado el 7 de enero de 2026 por autoridades capitalinas, debido a denuncias de maltrato animal.

Fundación denuncia despojo

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de despojo, derivado de los hechos ocurridos durante la diligencia ordenada por el Juzgado Sexagésimo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Explicó que dicha diligencia, realizada hoy, no autorizaba en modo alguno el uso de la fuerza, la irrupción de terceros ni el rompimiento de candados, por lo que cualquier ingreso ajeno a lo estrictamente ordenado por la autoridad judicial carece de sustento legal.

No obstante lo anterior, decenas de personas identificadas como integrantes y simpatizantes del denominado “Refugio Franciscano” ingresaron de manera irregular al área en litigio, configurando hechos que presuntamente constituyen nuevas conductas delictivas, las cuales se suman al expediente judicial ya existente.

Ante estos hechos, la Fundación exige el respeto irrestricto al Estado de Derecho, y hace un llamado expreso al “Refugio Franciscano” para que se abstenga de realizar actos ilegales y de incitar o generar escenarios de confrontación o violencia, reiterando que el presente conflicto aún se encuentra en proceso y deberá resolverse exclusivamente por las vías legales correspondientes.

Con información de N+

