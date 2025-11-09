Llega Registro Seguro de Desempleo CDMX: ¿Cuáles Son los Requisitos para Obtener Más de $10,000?

Se acerca una de las épocas del año en las que más gastos hay. Pasar por ella sin trabajo puede ser una gran preocupación. Por tal motivo, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado el registro del Seguro de Desempleo, que otorga un apoyo económico de más de $10,000 pesos. ¿Cuáles son los requisitos? En N+ te damos a conocer los detalles.

¿Cuánto te dan del Seguro de Desempleo de CDMX?

El Programa Social “Seguro de Desempleo” otorga un apoyo económico de $3,439.46 pesos hasta por tres meses, que sirve para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal de la persona beneficiaria.

Adicionalmente, el programa contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación laboral canalizando a las personas beneficiarias a bolsas y ferias de empleo.

Por otro lado, el Subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar” va dirigido para aquellas personas trabajadoras quienes no cuentan con los documentos mencionados anteriormente para demostrar la pérdida del empleo. El monto económico de apoyo para este subprograma es de $3,300.53 pesos, hasta por tres meses, que incluye las acciones de capacitación y vinculación laboral.

¿Cuáles son los requisitos del seguro de desempleo de CDMX?

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a 3 meses

Clave Única de Registro de Población

Documentación que demuestre la pérdida de empleo

Carta Compromiso

Carta Bajo Protesta de decir verdad

Noticia en desarrollo