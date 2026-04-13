Reunión del Director del Metro y Sindicato del STC Hoy: ¿Servicio Regresa a la Normalidad en Líneas Afectadas?

Reunión Hoy Director del Metro y Sindicato del STC: ¿Se Restablecerá el Servicio?
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Desde la mañana de este lunes se registran retrasos en todas las Líneas del Metro, lo que provocó caos y aglomeraciones en las estaciones
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Luego de que este lunes 13 de abril 2026, los trabajadores del Metro se fueran a paro escalonado en todos los servicios que ofrecen, desde taquillas hasta conductores, esta tarde se prevé una reunión entre el director del Metro y el dirigente del Sindicato del Metro, lo cual esperan permita una negociación que restablezca la operación completa de trenes en toda la red.
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El Metro indicó en un comunicado que con la encomienda de la jefatura de Gobierno, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, establecerá diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTS), con la finalidad de llegar a acuerdos benéficos para todas las partes, los cuales permitan que se normalice la operación total de los trenes en la red.
Destacó que de acuerdo con el titular del Metro, sí han existido negociaciones con la dirigencia sindical, en un proceso que ha llevado meses y se ha avanzado en acuerdos importantes. Ante esto, esta tarde se retomarán las pláticas para tocar tres temas:
- Seguridad en la transportación a usuarios
- Mantenimiento permanente a vías y trenes
- Condiciones laborales de los trabajadores
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