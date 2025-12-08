Marcha de Mujeres Hoy en CDMX: Ruta y Zona Afectada Protesta de Emprendedoras

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, se prevé una marcha de mujeres en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la ruta y zona afectada por la protesta de emprendedoras.

Se trata de integrantes de la Unión de Mujeres Emprendedoras del Transporte, quienes exigen:

El cese de los presuntos actos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción atribuidos a personal de la Secretaría Anticorrupción, señalamientos respecto de los cuales se afirma haber sido afectados durante los últimos 25 años.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan una marcha, una caravana, siete concentraciones y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Noticia relacionada: Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Ruta y zona afectada por protesta de emprendedoras en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las mujeres integrantes de la Unión de Mujeres Emprendedoras del Transporte se reunirán a las 8:00 horas de hoy en:

Estación “Indios Verdes” de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Insurgentes Norte, Colonia Residencial Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Con destino a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Avenida Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.

No se descarta la instalación de un plantón por parte de las manifestantes como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas.

Se recomienda a los conductores salir con anticipación, evitar la zona en la medida de lo posible y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar