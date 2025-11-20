Marcha Hoy 20 de Noviembre: Asistieron 150 Personas y se Decomisaron Toletes, Cadenas y Máscaras

La marcha que se realizó este jueves 20 de noviembre 2025, a la par del desfile Cívico Militar por el aniversario de la Revolución Mexicana en la CDMX, dejó un saldo de cinco personas detenidas. En tanto, asistieron 150 personas, de acuerdo con la secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Noticia relacionada: Se Retiran Manifestantes que Pretendían Llegar al Zócalo Capitalino Hoy 20 de Noviembre

En una tarjeta informativa conjunta, indicaron que la manifestación de este jueves inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, donde presentó una interrupción momentánea a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan / Amajac, mientras se desarrollaba el Desfile Cívico Militar militar conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

La movilización registró una afluencia aproximada de 150 personas. Tras un diálogo sostenido en Reforma, se acordó permitir su avance una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

5 detenidos y toletes decomisados

En tanto, cinco personas fueron detenidas, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, se registró una riña entre particulares, por lo que cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación. Adicionalmente, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, sobre Madero, personal de la SSC aseguró toletes, máscaras de gas y cadenas que portaban algunas personas, con el fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de asistentes y transeúntes.

Las autoridades indicaron que la marcha continuó hacia el Centro aunque llegó a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde se detuvo debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino.

Asimismo, se registró que un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes.

VIDEO: Así se Vivió el Desfile del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en Ciudad Juárez

Cierres viales

La SSC implementó los dispositivos de acompañamiento y cierres viales necesarios en la avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo.

Las autoridades capitalinas mantuvieron presencia y monitoreo permanente, en coordinación con instancias de seguridad y protección civil, para preservar el orden y la integridad de participantes y transeúntes.

Finalmente el Gobierno de la Ciudad de México pidió que las expresiones sociales se realicen de manera pacífica y en apego a la ley.

Historias recomendadas: