Microsismos Sacuden Naucalpan, Edomex, Hoy Jueves 20 de Noviembre 2025

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó la tarde de este jueves 20 de noviembre tres microsismos de baja magnitud, con epicentro en la el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

El primer microsismo se registró a las 16:36 horas y siete minutos más tarde, a las 16:43 horas, se reportó un segundo. Ambos ocurrieron en el mismo municipio mexiquense.

A las 16:45 horas se registró un tercer microsismo magnitud 1.6 en la misma zona, informó el Sismológico Nacional.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Debido a su baja magnitud los microsismos no ameritaron la activación de la alerta sísmica tanto en el Estado de México como en la capital del país.

Lejos del susto que provocaron los microsismos a los mexiquenses y capitalinos, hasta el momento no se reportan afectaciones ni daños por los movimientos telúricos.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:36:04 Lat 19.45 Lon -99.25 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

SISMO Magnitud 2.5 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:43:55 Lat 19.47 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

SISMO Magnitud 1.6 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:45:37 Lat 19.47 Lon -99.25 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

También tembló en Guerrero

De forma casi simultánea, también se registró este jueves a las 16:51 horas un sismo magnitud 4 al suroreste del municipio San Marcos, en Guerrero.

Momentos antes, a las 15:49 horas, se había registrado otro temblor magnitud 4.2 en esa misma zona, detalló el SMN a través de su cuenta de X.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 46 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 20/11/25 16:51:47 Lat 16.38 Lon -99.50 Pf 11 km pic.twitter.com/eij0qo1AfO — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 20, 2025

