Salvador Renta su Casa, Su Inquilino Deja de Pagarle y Descubre que Fue Expropiada

Salvador Correa gastó todos sus ahorros para comprar una casa y formar un patrimonio, 20 años más tarde, casi por casualidad, se enteró que su vivienda había sido expropiada por el gobierno local, que nunca le notificó y mucho menos le pagó indemnización.

“Es un golpe mortal, mortal. Mi sueño es recuperar mi inmueble. Ha sido el esfuerzo de toda mi vida”

Salvador Correa Díaz tiene 80 años, en 2021, para obtener un poco de dinero en plena pandemia, decidió rentar su casa, en días llegó Javier Gutiérrez Carrasco quien le aseguró que usaría su inmueble como sede de una asociación civil.

“Que iban a haber eventos, de regalar medicinas", explicó Salvador.

Dos años después, en 2023, el inquilino dejó de pagar la renta y le prohibió a don Salvador entrar a su propia casa.

“Dejo de pagar el agua, de agua se deben ahorita más de 200 mil pesos”

Salvador investigó y descubrió que su inquilino convirtió su hogar en un centro nocturno clandestino.

Al respecto Miguel Antonio Saucedo, abogado de Salvador, señaló:

“Colocó un giro negro sin autorización, tanto de la alcaldía y mucho menos del propietario. Hasta marzo de 2026 que se logró hacer el desalojo, y es cuando nos percatamos de la gravedad del problema”

“Mi casa está totalmente destrozada. Una tristeza que jamás me habría podido imaginar que iba a estar en estas circunstancias. Que era mi patrimonio, que era mi manera de vivir”, lamentó Salvador.

Lo peor no había pasado, el inquilino, antes de ser desalojado, amenazó a don Salvador, le dijo que le quitaría su casa porque el inmueble estaba expropiado.

Video: Compra su Casa, la Renta, Su Inquilino Deja de Pagarle y Se Entera que el Inmueble Fue Expropiado

Inmueble expropiado

“Cuando hicimos la revisión del decreto nos percatamos que había un problema muy grave, que el INVI, que el gobierno de la Ciudad de México y que el propio Registro Público de la Propiedad y del Comercio habían cometido, había una confusión entre el número 145 B y 145”, aseguró el abogado de Salvador.

La vivienda de Salvador tiene el número 145 - B de la calle Manuel Gutiérrez Nájera, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a un costado de su hogar está el 145, ese inmueble fue el que el gobierno capitalino expropió en 2004 y donde posteriormente el INVI construyó un edificio con 12 departamentos.

En el decreto publicado en la Gaceta Oficial, quedó estipulado que el predio expropiado era la “casa número 145 – B” […] actualmente número 145”, cuando son dos propiedades totalmente diferentes.

Autoridades

Sobre el caso, Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX, explicó:

“En el 145 el procedimiento se lleva a buen puerto, en todos los aspectos jurídicos se pagan indemnizaciones, se construye un proyecto de vivienda hace ya casi 20 años, en el 145 B no existe ningún interés ni acto expropiatorio”

22 años tardó Salvador en enterarse que su inmueble está expropiado, 22 años donde el Gobierno de la Ciudad de México no lo notificó y mucho menos le pagó indemnización.

“Imagínense, si el propio Registro Público de la Propiedad y el Comercio no puede revisar sus propios asientos que ellos mismos controlan, qué nos espera a los particulares, que en cualquier momento puede aparecer un decreto expropiatorio sobre nuestros inmuebles”, advirtió el abogado Miguel Antonio Saucedo.

La autoridad se comprometió a intervenir, como lo refirió Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX:

“Creo que es un tema que se puede resolver con bastante facilidad sin que tengan que mediar juicios, estamos en toda la disposición de aclarar lo necesario”

“De un día para otro ya no tienes nada. Yo les pediría que realmente reconocieran el grave error”, señaló Salvador Correa.

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Con información de Marco Antonio Coronel y Fernando Guillen

LECQ