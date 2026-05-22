Se Abre Enorme Socavón en Colonia Renovación, Iztapalapa, por Posible Ruptura de Drenaje

Un enorme socavón se abrió en Iztapalapa en la colonia Renovación, por lo que ya se hacen trabajos en el lugar para repararlo y no represente un riesgo para la gente de la zona. El socavón se encuentra en el cruce de Calle 4 y Avenida 5.

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Según los primeros reportes, una ruptura en el sistema de drenaje provocó el restablecimiento de la tierra. El socavón mide aproximadamente 10 metros de diámetro y 12 metros de profundidad.

Servicios de la alcaldía con maquinaria pesada ya se encuentran en el lugar para reparar el socavón, por lo que se pide evitar la zona. La circulación está cerrada por seguridad.

¿Por qué se forman los socavones?

Los socavones se forman cuando el suelo de la superficie pierde soporte por debajo y termina colapsando. Es decir, “se vacía” la tierra subterránea y el piso se hunde. Ocurren cuando las lluvias fuertes saturan el suelo y aceleran la erosión; se rompe una tubería o hay fugas de drenaje, entre algunas de las razones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, de 2018 a 2025, la alcaldía con más socavones es la Gustavo A. Madero con 272 hundimientos, mientras que en segundo lugar está Iztapalapa con 156.

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