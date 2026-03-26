Se Complica para Muchos Jóvenes, la Compra de Una Vivienda

En la actualidad, muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres o si acaso rentan un departamento, pues es complicado adquirir una propiedad.

Factores como los altos precios del sector inmobiliario, los bajos salarios, o la falta de prestaciones de sus empleos los alejan de esta posibilidad.

Comprar una vivienda fue, por varias décadas, una meta alcanzable para muchas familias. Pero para miles de jóvenes en la Ciudad de México, hoy la realidad es distinta. Tener casa propia ya no es un plan de vida, sino una posibilidad cada vez más lejana.

Como lo refiere Jorge:

“Me imaginaba como, no sé, a los 25, 26, ya vivir solo. Bueno, no así solo, pero al menos ya no vivir en casa de mis papás”

Jorge tiene 28 años. Se independizó a los 21, poco antes de la pandemia y desde entonces, vive rentando.

“Yo salí de casa de mis papás justo el año en que empezó la pandemia, en 2020. Tengo el privilegio y la fortuna de que con lo que yo gano, me alcanza para renta, comida, todo lo básico”

Su caso es particularmente revelador, porque Jorge gana por encima del promedio salarial para jóvenes profesionistas en la capital y aun así, una gran parte de su ingreso se va en la renta.

“En renta, yo diría que casi el 40% de mi salario se va en la renta”, aseguró.

Video: "Es Como si Pagara Hotel": Este es el Reto de No Tener Casa Propia y Rentar en CDMX

Patrimonio

La renta garantiza un techo, pero no patrimonio. Mes a mes, el dinero desaparece sin convertirse en propiedad.

“Estoy pagando como el mes en el que estoy viviendo, como si pagara un hotel”

Entre mudanza, depósito, investigación y renta inicial, el gasto puede superar fácilmente los 35 mil pesos.

Todo para empezar de nuevo, en un lugar que tampoco será permanente.

Mudarse constantemente también tiene otro efecto poco visible, pues impide echar raíces.

“De los lugares donde he estado, no termino de encontrarme o de tener esa conexión con las personas. En el departamento anterior ya sentía que era un hogar”

“Como fue más tiempo, quizás ahí ya me encontraba un poco más, ya era el de la tienda, el de la entrada del edificio, vecinos. Y que de un momento a otro te digan que te tienes que mover, sí es bastante pesado” explicó Jorge.

Fraudes

Y en medio de la urgencia por encontrar vivienda, también aparecen los fraudes.

“Eran dos mil cuatrocientos, creo, algo así, como para hacer la investigación. Al día siguiente ya no me contestaron, les marqué tanto a él como a la inmobiliaria, no me contestaron”

Historias como la de Jorge reflejan una realidad que comparten cada vez más jóvenes en la capital, pues incluso con empleo formal y salarios por encima del promedio, tener una vivienda propia parece cada vez más lejano.

Para muchos jóvenes, el problema ya no es solo comprar una casa, es lograr permanecer en una.

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Con información de Escarlet Romero

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