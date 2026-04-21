Se Manifiestan Miembros del Refugio Franciscano en la Junta de Asistencia Privada

Integrantes del Refugio Franciscano se manifestaron en la Junta de Asistencia Privada, en el número 92 de Calderón de la Barca, en la colonia Polanco.

Llevaron pancartas con sus demandas.

Pidieron que la Fundación Haghenbeck sea auditada, ya que no respetó su origen como protectora de animales.

Un grupo fue recibido por la directora de la Junta, y luego de una hora de reunión se les informó que recibirían por escrito la respuesta.

Investigación

Al respecto, Beatriz Pinales, vocera de Animalistas Unidos en Contra de Abusos de Autoridad, indicó:

"Se solicita a esta Junta una investigación oficiosa vista y de inspección, en el que se practique una auditoría de los últimos 16 años sobre el manejo, uso y destino de la situaciones, de los bienes, muebles e inmuebles de los valores comerciales y bancarios que pudieron ser parte del patrimonio de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, con la finalidad de verificar que se han cumplido con los fines de asistencia social previstos en los estatutos que se ha respetado integralmente. Eso queremos que se respete la voluntad del señor Antonio Haghenbeck"

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Informaron que tienen conocimiento de que quienes dirigen actualmente la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama han lucrado con el patrimonio que tenían a su resguardo.

“Solicitamos la sustitución total del patronato de dicha fundación y del Consejo Directivo de su junta de asistencia privada elija a las personas que cubren un adecuado perfil que sean honestos honrados y que no tengan nada que ver con la fundación anterior”

Pidieron sean investigada la apoderada legal y albacea de los bienes de la Fundación Haghenbeck, Verónica Blanco González y Carmela Rivero.

A la una de la tarde se retiraron.

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Con información de Guadalupe Madrigal

LECQ