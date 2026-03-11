¿Uber Ya Puede Dejar y Recoger Pasajeros en el AICM?

En caso de que tengas duda sobre si Uber ya puede dejar y recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en N+ te compartimos lo que se sabe derivado de una resolución.

En ese sentido, una jueza federal ordenó a las autoridades cumplir con una suspensión definitiva que permite a conductores de taxi por aplicación dejar y recoger pasajeros en terminales aéreas, incluido el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

b: Caos Vial Cerca del AICM por Manifestación de Taxistas Hoy en CDMX

La decisión se dio luego de un proceso judicial que fue iniciado por la empresa en 2025 y podría modificar la forma en que operan las plataformas de movilidad en el aeropuerto.

Cabe señalar que esto se da en medio de las protestas de taxistas concesionados, quienes denuncian una práctica desleal y piden que no entren taxis por aplicación, en N+ te compartimos los detalles en En Estacionamiento Alterno del AICM Dan Traslado Gratis a Terminal Si Hay Bloqueos: ¿Dónde Está?.

Jueza ordena frenar detenciones contra conductores

De acuerdo con la resolución emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, las autoridades deben detener las detenciones o sanciones consideradas arbitrarias contra conductores que utilizan la aplicación para trabajar.

La determinación judicial está relacionada con el juicio de amparo 1202/2025, promovido por la plataforma el año pasado. La jueza instruyó a las autoridades responsables a respetar la suspensión definitiva que protege a los conductores frente a multas o confiscaciones de sus vehículos cuando transportan usuarios hacia o desde aeropuertos.

Noticia relacionada: Empresa de Taxi Digital se Ampara para Seguir Operando en Puebla.

En el documento se establece que las autoridades deben cesar acciones que impidan a los conductores ejercer su actividad, al considerar que esto podría afectar derechos como el libre tránsito y el acceso al trabajo.

La resolución advierte que, si la suspensión no se respeta, podrían aplicarse sanciones previstas en la ley.

El Artículo 262 de la Ley de Amparo contempla penas para servidores públicos que incumplan una suspensión judicial, que incluyen:

Prisión de tres a nueve años.

Multas económicas.

Destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La medida busca garantizar que las autoridades acaten la decisión judicial mientras continúa el proceso legal relacionado con la operación de las plataformas en aeropuertos.

Historias recomendadas:

FBPT