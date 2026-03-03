Siguen los Accidentes de Motociclistas en la Autopista México-Cuernavaca

Los accidentes en la autopista y la carretera federal que conectan a la Ciudad de México con Morelos continúan sumando víctimas y lesionados.

Este domingo, un motociclista que viajaba en grupo a la altura de la curva de La Pera sobre la autopista México-Cuernavaca derrapó y cayó en el pavimento, servicios de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital.

El 2 de noviembre de 2025, Marco Antonio Campos García, de 48 años manejaba su motocicleta por la carretera México-Cuernavaca, cuando circulaba a 150 kilómetros por hora.

“Yo me rompí exactamente 18 costillas, me rompí cadera, fémur, me rompí las vértebras, me abrí la cabeza, se me perforó pulmones, se me perforó el riñón, me tuvieron que inducir al coma”

“Me derrape, sé por un amigo que fue por un carro que se me cerró, lo esquivé y se me volvió a cerrar para el otro lado y fue cuando ya me derrape y me fui al muro”, agregó.

Video: Siguen los Accidentes en la Autopista y la Carretera Federal México-Cuernavaca

Seguros

Pese a que la siniestralidad en motocicletas sigue aumentando, sobre todo en las carreteras que conectan la Ciudad de México con Cuernavaca, el uso del seguro para este tipo de vehículos es muy bajo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas y ante la frecuencia de incidentes, la Cruz Roja recomienda usar el equipo adecuado para disminuir riesgos.

Martín Cruz Salas, coordinador estatal de Cruz Roja en Morelos explicó:

“Muchos usuarios corren a altas velocidades, lo que hace es que incremente el nivel de riesgo no solo para el ocupante de la moto, sino de las personas que van alrededor. Respetar los límites de velocidad eso nos va a disminuir considerablemente los accidentes”

Operativos

La Guardia Nacional constantemente implementa operativos para controlar que los vehículos circulen respetando la velocidad máxima de 80 km por hora en el tramo conocido como La Pera, pero los accidentes siguen ocurriendo.

“Tienen que tomar precauciones porque sí alcanzan velocidades muy altas y nos ponen en peligro a todos”, asegura Miguel, un automovilista.

Rosi, una comerciante de Tres Marías, indicó: “Se paran sus motos los que vienen es lo que vienen a ver, yo siento que sienten bonito que los demás los vean”

Video: Motociclista se Impacta contra un Vehículo en la México-Cuernavaca

Tres Marías

Es frecuente que cada fin de semana docenas de bikers lleguen a la zona de Tres Marías y conduzcan a velocidades mayores a las permitidas, incrementando los derrapones, las peleas y los choques con vehículos, como le ocurrió a César Emilio Sánchez hace cinco años.

“Tuve una pequeña discusión con una persona sobre la autopista México-Cuernavaca, me alcanzó un poquito más adelante y me aventó con su carro, desgraciadamente me fracturé la columna, me fracturé la cadera, yo no llevaba traje, yo llevaba nada más, únicamente una chamarra, no me favoreció en nada no”

Espacios para conducir a gran velocidad

Especialistas consideran que hacen falta espacios para conducir a gran velocidad, así como mayor preparación técnica de los conductores.

Marcos Giovanni Martínez Valencia, fundador de la Escuela de Motociclismo Azteca Racing Time, asegura:

“Que se acerquen a esos cursos, para que de alguna manera tengan un poco más de conocimiento con su moto y sepan cómo puede reaccionar”

Giovanni Martínez, piloto profesional de motos asegura:

“Yo corro en circuito cerrado, ellos ponen airbags para que haya menos probabilidad de accidentes más fuertes”

Con información de Dafne Mora, Carlos Moreno y Fernando Guillen

