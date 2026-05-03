Simulacro Nacional 2026: Fecha Límite para Registrar tu Inmueble

La prevención y la preparación ante desastres naturales continúan siendo una prioridad en la Ciudad de México, una de las urbes con mayor actividad sísmica en el país. Por ello, autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para participar activamente en los ejercicios preventivos, como el Simulacro Nacional del 6 de mayo.

Este estará basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco y con una profundidad de 18 kilómetros. Bajo este escenario, se prevé una percepción sísmica intensa en la capital del país.

El registro de inmuebles para participar permanecerá abierto hasta la noche previa al ejercicio, programado para este miércoles. La invitación está dirigida a viviendas, escuelas, oficinas y establecimientos, con el objetivo de fortalecer la cultura de la autoprotección.

¿Cuándo Son los Próximos Simulacros en México? Habrá 2 Nacionales en estas Fechas

¿A qué hora se activará la alerta sísmica?

La alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas a través de los 13 mil 998 altavoces del C5, además de difundirse por medios de comunicación y dispositivos celulares, como parte de una estrategia integral de comunicación de riesgos.

Durante el ejercicio, se evaluará el despliegue territorial de cerca de 5 mil servidores públicos, así como la operación de las 72 coordinaciones territoriales y los mil 17 cuadrantes en la ciudad. También se supervisará la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, los mecanismos de evaluación de daños y la coordinación con las 16 alcaldías.

Además, se desarrollará un escenario operativo en el Monumento a la Revolución, donde se realizarán acciones de respuesta interinstitucional para poner a prueba los protocolos establecidos.

Este simulacro forma parte de los ejercicios preventivos que se realizan cada año en la capital, en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

Historias recomendadas:

Activan Alerta por Lluvias y Granizo en la CDMX

Temblor en México Hoy, 3 de Mayo 2026: Magnitud y Dónde Fue el Epicentro del Sismo