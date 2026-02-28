¿Sindicato del Metro Hará Paro de Brazos Caídos el Próximo 3 de Marzo?

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer que alcanzó entendimientos técnico-operativos con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por lo que las actividades laborales continuarán sin modificaciones y se deja sin efecto el acto de protesta que había sido anunciado.

La organización sindical había advertido sobre una serie de medidas ante la falta de consensos previos, entre ellas un paro de brazos caídos contemplado para el martes 3 de marzo. Además, informó que a partir de las 18:00 horas del viernes 27 de febrero se suspendería el tiempo extraordinario en todas las áreas, lo que podría haber repercutido en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Retrasos y Marcha Lenta Marcaron el Ritmo del Metro Durante Viernes 27 de Febrero de 2026

Demandas

Entre sus principales exigencias se encontraba la asignación urgente de recursos económicos para reforzar el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, sistemas electrónicos y equipos electromecánicos, así como la adquisición de refacciones y herramientas especializadas.

El sindicato subrayó que estas acciones buscan asegurar condiciones óptimas de operación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que diariamente transporta a cerca de cuatro millones de usuarios en la capital del país.

Asimismo, reiteró que la prioridad es salvaguardar la seguridad de los pasajeros y defender los derechos laborales de la base trabajadora. La representación sindical señaló que continuará informando sobre los avances alcanzados en las mesas de trabajo.

Historias recomendadas:

El Arzobispado de Guadalajara Admite Falta de Prudencia de Sacerdote en Cartas a “Menchito”

¿Quién Ganó el Partido Toluca vs Chivas de la Liga MX 2026?