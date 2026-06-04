Perdió la Vista de Niño y Hoy Sostiene a su Familia con un Local en el Metro Hidalgo

Además de sostener a su familia, este comerciante con discapacidad visual impulsa oportunidades laborales para personas ciegas y débiles visuales

Obras en Línea 2 complican ventas de comerciante ciegoFoto: Archivo | Cuartoscuro

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Israel Vieyra Acosta perdió la vista en la infancia, pero construyó un negocio exitoso dentro del Metro Hidalgo

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