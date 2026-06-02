Poder Judicial CDMX Suspende Labores el 11 de Junio por Inauguración Mundial

El Poder Judicial de la CDMX advirtió que se prevén afectaciones importantes de movilidad y seguridad el día de la inauguración, el lunes 11 de junio

Poder Judicial suspende actividades el 11 de junio por MundialCuartoscuro

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¡Atención CDMX! El 11 de junio de 2026, el Poder Judicial suspende labores por el inicio del Mundial. Prepárate para afectaciones en movilidad y seguridad. Conoce más detalles.

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