Poder Judicial CDMX Suspende Labores el 11 de Junio por Inauguración Mundial

El Poder Judicial de la CDMX informó que, debido al evento inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se celebrará el próximo jueves 11 de junio de 2026, se prevén afectaciones importantes de movilidad y seguridad, por lo que se suspenden actividades ese día.

En un comunicado, indicó que, mediante el Acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, se declara inhábil el día 11 de junio de 2026 para los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México.

"Se suspenden las labores ordinarias durante esa fecha".

¿Qué pasa con los trámites del 11 de junio en CDMX?

El Poder Judicial capitalino indicó que no correrán plazos ni términos procesales o administrativos, salvo en asuntos urgentes, de guardia o aquellos que legalmente no admitan demora.

Las audiencias, actuaciones y diligencias programadas para ese día deberán reprogramarse conforme a la agenda que determine cada órgano judicial.

Los juzgados y áreas administrativas del Poder Judicial de la CDMX no laborarán de manera ordinaria el 11 de junio por el arranque del Mundial, mientras que, los plazos legales quedarán suspendidos ese día, excepto en casos urgentes.