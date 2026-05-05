SSC CDMX Investiga a Policía tras Video Viral de Agresión a Trabajador de Limpia en Azcapotzalco

Los habitantes de la colonia del Maestro, en la alcladía Azcapotzalco, denunciaron el actuar de oficiales de la Policía de la CDMX por un supuesto caso de abuso de autoridad por parte de los uniformados.

En el video difundido en redes sociales, se muestra a los agentes sometiendo a un trabajador de limpia, mientras los vecinos reclaman por la acción que cometieron.

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Patrulla solicita refuerzos

Los vecinos de la zona relataron que el trabajador de limpia realizaba labores de recolección de basura cuando fue interceptado por una patrulla. Las autoridades solicitaron refuerzos y, así con más oficiales, derribaron al trabajador de limpia y lo esposaron, lo que generó la intervención de los vecinos que evitaron su detención.

Trabajadores de limpia se hicieron de palabras con policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó en una tarjeta informativa sobre el video que circula en redes sociales en el que se refiere que un policía agredió a un trabajador de limpia.

Se precisó que los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2026 cuando personal de dicha Secretaría realizaba un recorrido de reforzamiento de seguridad en la calle Acalotenco, cuando “un camión de limpia no permitió el acceso al convoy, y uno de los trabajadores comenzó a decir palabras altisonantes y escupiendo la camioneta oficial en repetidas ocasiones”, así lo explicó la Policía capitalina.

Trabajador de limpia se habría negado a dialogar

Según las autoridades, un policía descendió del vehículo para tratar de dialogar con el trabajador de limpia.

"El ciudadano se negó a retirarse y agredió físicamente a un policía, por lo que fue controlado para contener los golpes; después de varios minutos, el camión de limpia fue retirado del lugar".

Algunos vecinos de la zona comenzaron a grabar las acciones, por lo que personal de la Dirección General de Asuntos Internos evalúa la actuación policial y que los oficiales rindan su declaración.

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Con información de N+

HVI