Suspenden Clases por Lluvias en CDMX: ¿En Qué Alcaldía y Colonias Aplica la Medida?

Las lluvias en CDMX por segundo día consecutivo provocaron severas afectaciones en varias demacraciones, por esta razón, autoridades determinaron suspender las clases este 13 de mayo de 2026 en estos puntos.

Durante la tarde de este martes una tormenta sorprendió a los capitalinos. Las precipitaciones fueron tan fuertes que en instantes se registraron encharcamientos en diversas vialidades. La tormenta eléctrica se prolongó durante más de una hora con fuerza.

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Las cámaras de N+ captaron cómo las lluvias lograron suspender la visibilidad y en algunas alcaldías reportaron la caída de granizo. Debido a la emergencia, las autoridades desplegaron el Operativo Tlaloque 2026.

Por está razón, equipos de diferentes dependencias realizaron labores de atención y apoyo para atender encharcamientos, afectaciones y brindar acompañamiento a la ciudadanía. Motociclistas atrapados, comercios y casas afectadas por aguas negras por el colapso del drenaje, fue algo que se vivió este día.

Lo anterior, porque estas lluvias fueron bastante fuertes y eso que todavía no comienza la temporada oficialmente.

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¿En qué zonas suspendieron clases por lluvias en CDMX?

Las lluvias de este 12 de mayo de 2026, causaron estragos en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coyoacán, la Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Sin embargo, en esta última alcaldía apenas realizaban la limpieza de las calles y casas afectadas por las lluvias de ayer, cuando otra vez hoy todo volvió a quedar bajo el agua.

Por ello, la alcaldía Azcapotzalco informó que ofrecen de manera gratuita agua purificada y comida a todas las personas que lo necesiten, en el Centro de Mando instalado en el Mercado 23 de Abril.

Además, mencionó que se habilitaron dos albergues para las personas que lo requieran.

"Fueron desplegadas brigadas casa por casa para censo de viviendas afectadas", puntualizó.

Por las afectaciones por las lluvias en CDMX, se llevan a cabo labores de mitigación y limpieza de las calles de manera permanente. Al mismo tiempo se han entregado kits de limpieza a las familias que lo han solicitado.

Pero ojo, porque en esta alcaldía habrá suspensión de clases:

"Se ha solicitado a la Autoridad Educativa siga la suspensión de clases en las escuelas de las colonias afectadas", confirmó.

Las colonias con más daños son: San Pedro Xalpa, Ampliación San Pedro Xalpa y Pueblo de San Pedro Xalpa.

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