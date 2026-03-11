CAMe Levanta Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex Hoy, Miércoles 11 de Marzo 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que a partir de las 20:00 horas de este miércoles se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y todas las medidas aplicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó con base en la información más reciente proporcionada por los modelos de pronóstico meteorológico, los cuales indican una mejora en las condiciones atmosféricas para las próximas horas.

La Came explicó que el sistema anticiclónico que afectó al centro del país desde el inicio de la semana comenzará a perder intensidad durante el día de mañana. A ello se suma la cercanía del Frente Frío número 40, fenómeno que favorecerá un mayor ingreso de humedad, así como la presencia de vientos definidos provenientes del norte y un descenso en las temperaturas.

Se Suspende la Contingencia Ambiental en el Valle de México

Estas condiciones meteorológicas permitirán una mayor ventilación en el Valle de México y facilitarán la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Por ello, se prevé que las concentraciones máximas de ozono se mantengan por debajo de los niveles establecidos para activar una contingencia ambiental.

Las autoridades ambientales señalaron que, pese a la suspensión de la medida, continuarán monitoreando de forma permanente la calidad del aire y la evolución de las condiciones meteorológicas en la región.

En este seguimiento participan la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México.

Hoy no circula jueves 12 de marzo 2026

Recordaron que para este jueves 12 de marzo el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que deberán respetarse las restricciones vehiculares habituales.

De acuerdo al programa, los vehículos con engomado color verde o terminación de placa 1 o 2 no circularán mañana, jueves.

