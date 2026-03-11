Se Aproxima Frente Frío 40 y Masa de Aire Polar a México: ¿Dónde Lloverá?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada del frente frío numero 40 que estará acompañado de una masa de aire polar que generará fuertes lluvias acompañadas con granizo y temperaturas de hasta -10 grados.

El organismo señaló que durante esta noche y madrugada del jueves 12 de marzo, el frente frío número 40 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano, interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y sureste del país, así como con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, propiciando chubascos en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas.

A su vez, se prevé que la masa de aire polar que impulsará al frente, generará viento con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, se prevé que, en las primeras horas del jueves, origine evento de “Norte” en el litoral de Tamaulipas.

Por otro lado, otro canal de baja presión sobre el centro de México y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos en zonas de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en Guanajuato y Morelos.

Las lluvias mencionadas se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Clima para el jueves 12 de marzo: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos: Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

