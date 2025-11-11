Suspenden Vuelos en el AIFA Hoy: ¿Cuál Es el Motivo?

La mañana de hoy, 11 de noviembre de 2025, fueron suspendidos vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Por medio de un comunicado explicaron el motivo.

De acuerdo con una aerolínea, las operaciones de despegues y aterrizajes fueron suspendidas de forma temporal debido a las condiciones climáticas adversas con neblina. Pidieron a los pasajeros revisar la información de sus vuelos y "extremar precauciones".

Video: Cierre de Gobierno en EU No Afecta Vuelos Internacionales desde México

¿Cuáles fueron los vuelos suspendidos en el AIFA?

La aerolínea VivaAerobus compartió cuáles son los vuelos suspendidos este martes:

De Tijuana a la Ciudad de México (AIFA): VB5068.

Tijuana a Oaxaca: VB5074.

Tijuana a Querétaro: VB5146.

Tijuana a Morelia: VB5018.

Querétaro a Tijuana: VB5147.

Morelia a Tijuana: VB5019.

Oaxaca a Tijuana: VB5075.

Tijuana a Guadalajara: VB3109.

Tijuana a Ciudad de México (AICM): VB1249.

Tijuana a Bajío: VB5030.

Ciudad de México (AIFA) a Tijuana: VB7362.

Ciudad de México (AIFA) a Tijuana: VB5009.

Tijuana a Puerto Vallarta: VB5084.

Puerto Vallarta a Tijuana: VB5085.

Estos son los vuelos demorados en el AICM

De VivaAerobus de Puerto Vallarta: VB1166, sala 26, Terminal 1.

Volaris de Los Ángeles: Y4712, sala 32, T1.

VivaAerobus, Mérida, Yucatán: VB1100, sala 19, T1.

Iberia, con Destino a Madrid: IB312, sala 25, T1.

En breve más información.

