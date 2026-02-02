Trabajador Recibe Descarga Eléctrica, en la GAM; Sufre Quemaduras de Segundo Grado

La mañana de este lunes, 2 de febrero de 2026, un hombre resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica, al interior de una vivienda en construcción en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).

Trabajador sufre quemaduras de segundo grado

Según los primeros reportes, el hombre de 36 años trabajaba en la parte alta de una obra en construcción ubicada en el número 19 de la calle General Pedro María Anaya en el perímetro de Martín Carrera, la alcaldía Gustavo Madero, cuando recibe la descarga eléctrica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Quiroga y paramédicos llegaron al lugar; el hombre tiene quemaduras de segundo grado en las manos, por lo que fue trasladado a un hospital cercano.

Con información de N+

