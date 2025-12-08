Si usas la Autopista México-Puebla para llegar a tus compromisos, considera que hoy, 8 de diciembre de 2025, hay afectaciones viales. En N+ te informamos cuáles son los puntos afectados para que tomes tus precauciones.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que hay complicaciones en el tránsito desde el día de ayer debido a un accidente, por lo que recomendó estar pendiente a las indicaciones viales y manejar con precaución.

¿Dónde hay afectaciones viales en la México-Puebla?

En su actualización de las 7:02 horas de la Capufe señaló que en el kilómetro (km 39), con rumbo a la CDMX, hay reducción de carriles debido a un accidente que se originó por la salida del camino de un tractocamión tipo pipa que transportaba gas LP.

