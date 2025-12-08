¿Hay Afectaciones Viales en la México-Puebla? GN y Capufe Informan Cómo Está el Tránsito
N+
Si este día vas con rumbo a un compromiso importante, te compartimos cómo está el tránsito en la México-Puebla
COMPARTE:
Si usas la Autopista México-Puebla para llegar a tus compromisos, considera que hoy, 8 de diciembre de 2025, hay afectaciones viales. En N+ te informamos cuáles son los puntos afectados para que tomes tus precauciones.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que hay complicaciones en el tránsito desde el día de ayer debido a un accidente, por lo que recomendó estar pendiente a las indicaciones viales y manejar con precaución.
Considera que todos los días en N+ te compartimos los puntos afectados en la CDMX por accidentes, protestas, marchas y las carreteras bloqueadas en el país por manifestantes.
Nota relacionada: Marchas HOY 8 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
¿Dónde hay afectaciones viales en la México-Puebla?
- En su actualización de las 7:02 horas de la Capufe señaló que en el kilómetro (km 39), con rumbo a la CDMX, hay reducción de carriles debido a un accidente que se originó por la salida del camino de un tractocamión tipo pipa que transportaba gas LP.
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Empiezan las Posadas 2025? Este Día Inician las Celebraciones de Diciembre.
- Repechaje del Mundial 2026: ¿Qué Equipos Pelearán Boleto en Grupo de México? Así el Play-Off.
- ¿Por Qué se Cae Mucho el Cabello en Cierta Época del Año? Estos Meses Debes Cuidarte Más.
FBPT